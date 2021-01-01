Ocak ayı evde bakım maaşlarının ödeme tarihi, vatandaşlar tarafından merakla sorgulanmaya başlandı. Her ay evde bakım maaşları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Sorgulama işlemi ise e-Devlet ya da SMS üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? Ocak 2021 evde bakım ödeme tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşlar ayın ortalarında itibaren il il hesaplara yatırılıyor.