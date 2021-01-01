İşsizlik maaşı ne zaman yatacak sorusu yeni yılın ilk gününde vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Ödeme alan vatandaşlar bu kapsamda Aralık ayı ödemelerinin ne zaman hesaplarında olacağını öğrenmek istiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamayla ödeme takvimi duyuruldu. İşte ödeme tarihi hakkında bilgiler...
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Aralık ayına ait işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ocak 2021'de yapılacağını bildiren Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.
Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında başvuruların 1 Aralık 2020 itibarıyla tekrar alınmaya başladığını belirterek, son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını anımsattı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE TAVAN ARTTI
Kısa çalışma ödeneğinde bağlanan gün, işçinin önceki 12 aydaki ortalama brüt maaşı esas alınıyor. Asgari ücretin yüzde 150'sinin üzerinde artış yapılamıyor. Asgari ücretteki artışla kısa çalışma ödeneğinde tavan artacak. Toplam 2.5 milyon çalışanın yararlandığı nakdi ücret desteği günlük belirlendiği için asgari ücretteki artışın doğrudan yansımayacak.
Ancak, yeni yılda nakdi ücret desteğinde de yasal bir düzenleme yapılarak artışa gidilmesi öngörülüyor. Geçen yıl brüt 4 bin 414 lira, net 4 bin 381 lira olan kısa çalışma ödeneğinin tavanı yeni yılda brüt 5 bin 366 liraya, net olarak da 5 bin 325 liraya çıkacak.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ MAYISTAN İTİBAREN ARTACAK
İşsizlik ödeneği işten çıkarıldıktan sonra son 4 aylık brüt gelir baz alınarak veriliyor. Bu nedenle yeni yıldaki asgari ücret artışı işsizlik maaşlarına nisan ayı itibariyle etki edecek. İşsizlik ödeneği gelecek yıl mayıs ayından itibaren brüt bin 441 lira, net de bin 420 lira olacak. İşsizlik ödeneği tavanı bu yıl brüt 2 bin 354 lira, net olarak da 2 bin 335 lira olarak uygulandı. Gelecek yıl ise bu tavan brüt 2 bin 862 lira, net 2 bin 840 lira olacak.
BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını söyledi.
31 ARALIK ÖNCESİ BAŞVURU YAPMAYAN İŞYERLERİ DE KAPSAMA ALINDI
Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 31 Aralık öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Bakan Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Ocak 2021 tarihine kadar e-devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler" dedi.
DAHA ÖNCE ÖDENEKTEN YARARLANAN İŞYERLERİ İLAVE İŞÇİ İÇİN KÇÖ TALEBİNDE BULUNABİLECEK
Bakan Selçuk açıklamasında daha önce ödenekten yararlanan işyerlerinin durumuna da değindi. 31 Aralık tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk; "Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek" diye konuştu. Selçuk ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Kısa çalışma başvurularının e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabileceğini duyuran Bakan Selçuk, 1 Ocak 2021 tarihinden sonra yapılacak başvurular için kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Ocak 2021 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.
Bakan Selçuk ayrıca, COVID-19 pandemi sürecinden etkilenen işyerlerinden 30/6/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresinin Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2 ay süreyle 28/02/2021 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi. Buna göre; aynı işyerlerinde 31/12/2020 tarihine kadar yapılan başvurular kapsamında ilave edilen işçiler için de bu uzatmadan yararlanılabileceği ifade edildi.