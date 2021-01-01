Çeyrek ve gram altın fiyatları yeni yılın ilk gününde altın yatırımı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhuriyet altını satış fiyatında çarşamba gününe göre 51 lira artış görüldü. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,05 kayıpla 454,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,05 azalışla 3.011,00 liraya geriledi. Geçen hafta 743,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 736,00 liraya düştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 452 bin 300 liraya yükseldi. İşte fiyatlarda son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?