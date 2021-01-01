"İNŞALLAH DAHA İYİ OLUR"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil de kentte uzun yıllardır kömür üretimi gerçekleştirildiğini ve kömürle özdeşleştirilen bir şehir olduklarını dile getirerek, bölgede doğal gazın da bulunmasının kent için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Kentin bunu hak ettiğini söyleyen Yeşil, "Kent için yapılması gereken ne varsa halk olarak, sivil toplumlar, sendikalar, iktidarı ve muhalefetiyle hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Bakanımızın Zonguldak için söyledikleri bizleri memnun etti, biz mutluyuz, inşallah daha iyi olur." dedi.