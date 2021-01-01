Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi! Sigaraya zam yapılacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2021 yılının ilk gününde akıllara gelen sorulardan birisi de sigara fiyatlarına herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağı oldu. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda sigara vergi oranlarıyla ilgili önemli bir açıklama yapılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Kararın ardından gözler sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. İşte sigara fiyatlarında son durum...
SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?
Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
İşte Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi;
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Ocak ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL