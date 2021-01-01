Esnaftan teşvik talebi! Prim borcunu ödeyen...

Bendevi Palandöken, 2013'te sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla başlatılan "yüzde 5'lik Hazine prim teşvikine ek olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indirimi"nin de salgın nedeniyle bu yıl tüm esnaf ve sanatkar için uygulanması gerektiğini belirterek şunları kaydetti: