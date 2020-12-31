TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den flaş 2021 büyüme tahmini!

"AŞILAMA EKONOMİK CANLANMAYI OLUMLU ETKİLER"

Kamuya borçların yapılandırılmasında en az 6 ay ödemesiz bir dönemin olması gerektiğini ifade eden Palandöken, yapılandırma süresinin 60 aya yayılmasına yönelik bir düzenlemenin önem taşıdığını dile getirdi.

Palandöken, "İşyeri kapanan esnaf, kendisi ve yanında çalışanlar için kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayı bekliyor. Bunun yanında, mücbir sebep ilan edilerek kamuya olan borçların ve diğer yükümlülüklerin ertelenmesini bekliyoruz." dedi.

Palandöken, aşılama sürecinin hızlı olmasının ekonomik canlanmaya büyük etkide bulunacağını, bilim insanlarının mayıs-haziran aylarına kadar toplumun en az yüzde 60'ının aşılanabileceğini ve temmuzdan itibaren de maskesiz hayata yeniden dönebileceğini açıkladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu olumlu beklentinin gerçekleşmesi halinde ekonomide 2021'nin ikinci yarısında çok yüksek büyüme tahmin ediyoruz. Bu noktada da en büyük görev Merkez Bankamızın yeni Başkanı Sayın Naci Ağbal'a düşüyor. Ekonominin hızlı ve yüksek büyüdüğü dönemlerde enflasyonun da artması kaçınılmaz. Bu dönemde sıkı para politikası uygulanır ve maliye politikasıyla uyum içinde çalışılırsa fiyat istikrarını sağlayabiliriz. Enflasyonun düşmesi, faizlerin de düşmesi ve halkın alım gücünün yeniden artmaya başlaması anlamına geliyor. Dolayısıyla esnafımızın yeniden toparlanmaya başlaması halkın alım gücünün artmasına bağlı."