Kamuya borcu olanlar dikkat! Yapılandırma için süre uzadı

Kamuya borcu olanlar dikkat! Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den, 31 Ocak 2021'e uzatıldı.

Yapılandırmaya bugüne kadar 10 milyonun üzerinde başvuru geldi. Sadece vergi yapılandırmasında 17 Kasım'dan bu yana 5.6 milyon vatandaş 76 milyar liralık borcunu yapılandırdı. Yoğun başvuru, ödeme planlarının hazırlanması, pandemi nedeniyle güvenlik önlemleri de dikkate alınarak süre uzatımına gidildi.