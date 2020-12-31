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    Kamuya borcu olanlar dikkat! Yapılandırma için süre uzadı

    Kamuya borcu olanlar dikkat! Devlete olan ların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı. Söz konusu 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, yeniden yapılandırma için son 2020'den, 2021'e uzatıldı.

    Yapılandırma için süre uzadı

    Kamuya borcu olanlar dikkat! Devlete olan ların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı. Söz konusu 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, yeniden yapılandırma için son 2020'den, 31 Ocak 2021'e uzatıldı.

    Yapılandırmaya bugüne kadar 10 milyonun üzerinde başvuru geldi. Sadece vergi yapılandırmasında 17 Kasım'dan bu yana 5.6 milyon vatandaş 76 milyar liralık borcunu yapılandırdı. Yoğun başvuru, ödeme planlarının hazırlanması, pandemi nedeniyle güvenlik önlemleri de dikkate alınarak süre uzatımına gidildi.

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