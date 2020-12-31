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    • Ekonomi
    • 31.12.2020 14:41
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    • 31.12.2020 14:49
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'dan de kararlılık mesajı

    haberi... Hazine ve Maliye Bakanı , "Salgın sonrası dönemde küresel de, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

    Bakan Elvan'dan ekonomide kararlılık mesajı

    Bakan , "Tüm dünyada salgının oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle k aktivitenin zayıfladığı ve finansal piyasalarda belirsizliklerin arttığı bir döneme şahit oluyoruz.



    Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi bir ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda makroekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla bu süreçten güçlenerek çıkacağız."     ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ekonomide kararlılık mesajı