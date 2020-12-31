Bakan Lütfi Elvan, "Tüm dünyada salgının oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle ekonomik aktivitenin zayıfladığı ve finansal piyasalarda belirsizliklerin arttığı bir döneme şahit oluyoruz.







Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi bir ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda makroekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla bu süreçten güçlenerek çıkacağız." ifadelerini kullandı.





Aziz milletimizin yeni yılını kutluyorum. pic.twitter.com/fubBp5AGsw — Lütfi Elvan (@lutfielvan) December 31, 2020