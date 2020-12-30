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    • 30.12.2020 19:17
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    Son dakika: ve 5 bakan "ekonomi ve reform" toplantısı gerçekleştirdi

    Geeln son dakika haberine göre, 'ın ev sahipliğinde 6 bakanın katılımıyla ekonomi ve reform gündemine ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi. toplantı hakkında, "Değerli bakanlarımızla ekonominin genel görünümünü ve önümüzdeki dönemin reform gündemini değerlendirdiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.

    AA
    Bakan Elvan ve 5 bakandan kritik toplantı

    Son dakika haberi...

    Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

    Toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Elvan, "Değerli bakanlarımızla ekonominin genel görünümünü ve önümüzdeki dönemin reform gündemini değerlendirdiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül (sağda), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk (sol 3), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (sağ 3), Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli (solda), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan (sol 2) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve 5 bakan "ekonomi ve reform" toplantısı gerçekleştirdi