Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Ons altın 1900 dolar direncini aşmakta zorlanıyor. Piyasalarda, aşılamanın yayılması ülke ekonomilerine yönelik toparlanma umudunu beraberinde getiriyor, bu durum piyasalara nefes aldırırken, altın için olumsuz bir fiyatlama. Küresel çapta, dolar çok güçlü değil ve bu altının yukarı yönde hareketini sınırlı da olsa destekliyor.