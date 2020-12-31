Biyodizel üretiminde ham madde olarak kullanılan kanolanın ekim alanı artıyor

Kışlık olarak üretilebilen kanoladan yazlık ürünlere göre daha az sulama ve daha az masrafla iyi verim alınabiliyor. Hasat döneminde ise pazar sıkıntısı yaşanmadan alıcısını buluyor. Münavebe bitkisi olan ve ekicisine düzenli gelir sağlayan kanolanın yeni bölgelerde ekimini desteklemeyi sürdürüyoruz."