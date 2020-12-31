Bu kapsamda, hukuk fakültesi mezunlarından 10, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 5, mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 8, bilgisayar mühendisliği bölümleri mezunlarından 4, endüstri mühendisliği bölümleri mezunlarından 3 kişilik alım gerçekleştirilecek.

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle "kariyer.btk.gov.tr" adresindeki başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekiyor.