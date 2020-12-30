20.000 TL indirim, yüzde 0 faiz 100.000 TL kredi desteğiyle Peugeot 2020 yılsonu araç kampanyası - Başvurular sona eriyor!

20.000 TL indirim, yüzde 0 faiz 100.000 TL kredi desteğiyle Peugeot 2020 yılsonu araç kampanyası odlukça popüler olmaya devam ediyor. Peugeot Türkiye, aralık ayında 210'uncu yılına özel olarak tüm Peugeot modellerinde 229 bin TL'den başlayan fiyatlar, 'yüzde sıfır' faiz oranı veya 'şimdi al, baharda ödemeye başla' imkanı sunuyor. Yetkili satıcıları periyodik olarak hijyen denetimden geçen Peugeot Türkiye, tesislere gelmeyi tercih etmeyen müşterilere, görüntülü araç tanıtımından, online kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini 'peugeot.com.tr' üzerinden gerçekleştirme olanağı sunuyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Açıklamaya göre, Peugeot 508'de 120 bin TL için 12 ay 0 faiz ve yeni Peugeot 308'de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229 bin TL'den başlayan fiyatlar, Peugeot Rifter da 45 bin TL için 12 ay 0 faiz seçeneğiyle sunulurken; Peugeot hafif ticari ailesi de yüzde 0 faiz imkanıyla tüketiciyle buluşuyor.
- Peugeot SUV segmentinde lider
Öte yandan, Peugeot Türkiye, kasım ayında gerçekleştirdiği 2 bin 631 adet SUV satışıyla toplam SUV segmentinin lideri olurken, ocak ayından kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 21 bin 736 adet SUV satışıyla da 2020 Ocak-Kasım döneminde toplam SUV satışlarında da lider oldu.
- Online araç tanıtım ve satışı
Yetkili satıcıları periyodik olarak hijyen denetimden geçen Peugeot Türkiye, tesislere gelmeyi tercih etmeyen müşterilere, görüntülü araç tanıtımından, online kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini 'peugeot.com.tr' üzerinden gerçekleştirme olanağı sunuyor.
Ayrıca dileyen müşterilerin yeni otomobilleri hijyen önlemleri alınarak evlerine teslim ediliyor.
İŞTE FİYATLAR
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT 318.000 TL 285.000 TL
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp 6MT 323.000 TL 290.000 TL
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 338.500 TL 318.500 TL
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack 352.500 TL 332.500 TL
Yeni 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 (Cam Tavansız) 355.000 TL 335.000 TL
Yeni 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 369.000 TL 349.000 TL
Yeni 2008 GT-LINE 1.2 PureTech 130hp EAT8 393.000 TL 373.000 TL
Yeni 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 393.000 TL 373.000 TL Dizel
Yeni 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 110hp 6MT 328.500 TL 295.000 TL
Yeni 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 351.500 TL 331.500 TL
Yeni 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack 365.500 TL 345.500 TL
Yeni 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 (Cam Tavansız) 366.500 TL 346.500 TL
Yeni 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 380.500 TL 360.500 TL
Yeni 2008 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 400.000 TL 380.000 TL
Yeni 2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 400.000 TL 380.000 TL
SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!
Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsabu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden sparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.
Araç satın alma bir marketten oyuncak araba almaya benzer. Ürünü alır-inceler beğenirseniz parayı öder aracınızı alır çıkarsınız. Araç alımında daha çok bayiler aracılık ettiği için öyle yada böyle bir bayii aracılığı ile aracınızı satın alırsınız.
Ancak burada dikkat etmeniz bazı püf noktalar olduğunu hatırlatmak isterim. Öncelikle alacağınız aracı mümkünse –alacağınız bayiden (ücretsiz)- test edin. Eğer test aracı yoksa eşdeğer bir araç bulup inceleyin. Ayrıca bayiden alacağınız aracı görüp detaylı bir şekilde gözlemleyin. İnternet forumlarından alacağınız araçlar ilgili yakıt, arıza, opsiyon, olumlu ve olumsuz özellikler gibi yazıları okuyun.
Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye duruma kaparo veya doğrudan giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusunda yeteneğiniz yoksa mümkün olduğunda pazarlama konusunda iyi biri ile gitmenizde fayda var. Alacağınız aracın farklı bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği diğer bayilerle doğrudan iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu belirterek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın. Bulduğunuz en uygun fiyattaki aracı almaya karar verdiğinizde bayiye giderek işlemlere başlayacaksanız. Müşteri temsilcisi/satış sorumlusu ile detaylı bilgileri aldıktan sonra para transferi gerçekleştirdiğinizde satın alma işlemi başlar. Para transferi yapıldığında aracınız bayide hazırlanmaya (kontrol/temizlik vs.) başlar.
Plaka vs. gibi işlemler aracılarla gerçekleştiği için sizin ekstra trafik tescil vs. ile işiniz olmaz. Ancak alacağınız plakanın nüfusa kayıtlı olan yerden çıkacağını unutmayın. Örneğin aracı Adanada beğendiniz, Adana bulunan bayiden alıyorsunuz ancak nüfusta ikametgahınız Trabzon. O zaman alacağınız plaka 61 olacaktır. Alacağınız plakanın 44 olmasını istiyorsanız ikametgahınızın Malatyada olması gerekiyor. Özel bir plaka almayacaksanız otomatik olarak size bir plaka verilecektir. Bu bayinin aracıları trafik tescilde plaka işlemlerini belirli saatlerde gerçekleştirirler. Örneğin 13:00 veya 17:00 gibi. Bu nedenle satış işlemlerine erken saatte başvurmanız işlemlerinizin daha hızlı olmasını sağlayacaktır. Siz bayide beklerken 'aracı (yetkili)' gider trafik tescilde işleminizi yapar ve plakayı bayiye getirirler. Plaka vs. araca montajı yapılır. Araç hazırdır. Ancak burada iki husus var Sigorta ve Kasko! Muhtemelen bayi ikisinide kendisi yapmak isteyecektir. Tanıdığınız sigortacı varsa bunlarlada yapabilirsiniz. Kasko zorunlu değil ancak trafik sigortası yaptırmadan aracı satın almayacağınızdan büyük ihtimalle bayii bu işlemi gerçekleştirecektir. Zaten bu işlemler kısa sürede yapılıyor ve fiyat konusunda size bilgi veriliyor. Bu işlemler yani kasko ve sigorta extra ödemeniz gereken tutarlar.
Satın alma işlemine başlamadan önce mümkünse şu paspas olayını çözün. Bir çok bayiide paspas opsiyon gibi olduğundan mümkünse paspassız aracı almayın. Genelde hediye vs. deniliyor ama almadan önce paspas var mı yok mu konuşun. Yoksa 1-2 ay paspas beklemek durumunda kalabilirsiniz veya gidip satın almak durumunda kalacaksınız. Bir çok yeni model araçta yangın tüpü olmuyor. Bunu kendiniz almak durumundasınız. Çok basit gibi gelse de bunlar extra masraf. Ayrıca alacağınız araçta kriko, stepne, şase no, motor no vs. kesinlikle kontrol edin. Yoksa bi gün sonra pardon demesinler.
Eğer aracı hemen almayacaksanız yurtdışından gelecekse kesinlikle hediye özellikler katmayı unutmayın. Cam filmi, koruma, kamera, park sensörü, sis farı vs. gibi. Bazı bayiler hediye olarak bu özellikleri de veriyorlar. Opsiyon olayı gerçekten saçma sapan bir hal almış durumda. Mesela seat ibizanın bazı modellerinde cam üstelerinde tutacaklardan yok. Adamlar buna bile opsiyon koymuş. Durum bu iken iyice incelemenizde fayda var.
Herşey tamamsa size geçici ruhsat, fatura ve aracın anahtarı (yedek anahtar) verilir. Aracın faturası eksik görünebilir. Genellikle bunu aracının yaptığı harcamalara bağlıyorlar. Tabi siz bu durumu isterseniz detaylı bir şekilde bilgi edinebilirsiniz. Aracınızın ruhsatını bir sonraki gün gidip trafik tescilde alabilirsiniz. Almazsanız 15 gün içinde adresinize PTT aracılığı ile postalanıyor. Ama gidip hemen alabilirsiniz.