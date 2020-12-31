Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Ons altın 1900 dolar direncini aşmakta zorlanıyor. Piyasalarda, aşılamanın yayılması ülke ekonomilerine yönelik toparlanma umudunu beraberinde getiriyor, bu durum piyasalara nefes aldırırken, altın için olumsuz bir fiyatlama. Küresel çapta, dolar çok güçlü değil ve bu altının yukarı yönde hareketini sınırlı da olsa destekliyor.

Bugün için ABD'den ikincil düzey veriler açıklanacak. Yılın son işlem günü olması nedeniyle olası bir durum olmadıkça altında temkinli seyir devam edebilir. Yine de dikkatli olunmalı. Ons altın için 1900$ - 1912$ ve 1923$ direnç noktaları olarak izleniyor. Olası geri çekilmelerin görülmesi durumunda ise 1873$ - 1863$ ve 1852$ destek noktaları olarak takip edilebilir."