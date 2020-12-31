Altın fiyatları ne kadar? sorusu 31 Aralık Perşembe günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 448,78 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 2.919,65 liradan işlem görüyor. İşte 31 Aralık çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2020...
GRAM ALTIN FİYATI
446,79
448,78
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
447,90
448,00
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.894,18
1.894,51
ÇEYREK ALTIN FİYATI
716,55
732,38
YARIM ALTIN FİYATI
1.428,16
1.464,30
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.865,27
2.919,65
ATA ALTIN FİYATI
2.945,90
3.020,36
2021 YILINDA ALTIN'IN HEDEFİ NE OLACAK?
Koronavirüs ve aşı gelişmeleri piyasaların odağında olmaya devam edecek. Teknik Analiz: Alçalan kanalın üst bandını aşan değerli metalde yükselişin devamı için bu seviyenin üzerinde kalıcı seyir oluşması önemli. Alçalan kanalın üst bandına denk gelen 1881 seviyesi yakın destek olarak takip edilebilir.
Bu seviyenin altına sarkmalarda görünüm zayıflayacaktır ve 50 günlük ortalama olan 1866 seviyesine doğru gerileme görülebilir. Olası yükselişlerde ise 1900 seviyesi güçlü direnç olarak takip edilebilir. Ancak 1900 seviyesi yakınlarına yükselirse gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. 1900 seviyesine gelinirse bu seviye yakınlarında bir stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviye aşılırsa yükseliş hız kazanabilir.
Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Ons altın 1900 dolar direncini aşmakta zorlanıyor. Piyasalarda, aşılamanın yayılması ülke ekonomilerine yönelik toparlanma umudunu beraberinde getiriyor, bu durum piyasalara nefes aldırırken, altın için olumsuz bir fiyatlama. Küresel çapta, dolar çok güçlü değil ve bu altının yukarı yönde hareketini sınırlı da olsa destekliyor.
Bugün için ABD'den ikincil düzey veriler açıklanacak. Yılın son işlem günü olması nedeniyle olası bir durum olmadıkça altında temkinli seyir devam edebilir. Yine de dikkatli olunmalı. Ons altın için 1900$ - 1912$ ve 1923$ direnç noktaları olarak izleniyor. Olası geri çekilmelerin görülmesi durumunda ise 1873$ - 1863$ ve 1852$ destek noktaları olarak takip edilebilir."