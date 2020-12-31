22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Bugün altın piyasasında, en düşük 446 bin 500 lirayı, en yüksek ise 454 bin 570 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 452 bin 300 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,75 artışla 454,00 liradan tamamladı. Covid-19 belirsizliklerinin desteğindeki altın 1,900 dolar sınırına yükselerek, 2020 yılını yaklaşık yüzde 25 ile, 2010 yılından bu yana en yüksek artışla kapatıyor. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?