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    • Ekonomi
    • 31.12.2020 20:36
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    • 31.12.2020 20:59
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    2021 yılbaşı son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte 200 ve 300 TL kazanan o numaralar

    2021 yılbaşı son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar hakkındaki araştırmalar özellikle akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte artışa geçti. Büyük ikramiyeyi kazanma hayaliyle bilet alan milyonlarca kişi hangi numara bilete ne kadar ikramiye isabet ettiğini öğrenmek istiyor. 2021 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 200 ve 300 TL ikramiye kazanan numaralar 18:30-20:00 saatleri arasında yapılan çekilişle duyuruldu. İşte 200 ve 300 TL kazanan o numaralar

    Milli Piyango son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar...

    2021 yılbaşı Milli Piyango son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar bilet alan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Milli Piyango çekilişleriyle kazanan numaralar özellikle arama motorları üzerinden çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Milli Piyango'da ikramiye kazanmak için bilet alan milyonlar bin lira kazanan rakamları merakla araştırıyor. İkramiye kazanan numaralar 18:30-20:00 saatleri arasında belli oldu. İşte kazanan sayılar...

    MİLLİ PİYANGO SON 2 VE 3 RAKAMA GÖRE KAZANAN NUMARALAR

    DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARLARI

    İkramiye Adedi

    İkramiye miktarı (TL)

    İkramiye tutarı (TL)

    1

    100.000.000

    100.000.000

    2

    10.000.000

    20.000.000

    10

    1.000.000

    10.000.000

    30

    120.000

    3.600.000

    100

    10.000

    1.000.000

    200

    5.000

    1.000.000

    500

    1.000

    500.000

    10.000

    500

    5.000.000

    40.000

    400

    16.000.000

    200.000

    300

    60.000.000

    700.000

    200

    140.000.000

    2.000.000

    100

    200.000.000

    63 Tes. İkr.

    100.000

    6.300.000

    2.950.906

    563.400.000

    NASIL KAZANIRIM?

    Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.

    Biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

    Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
    Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı
    Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

    Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

    Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

    Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

    KURALLAR

    Milli Piyango'yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

    Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

    Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

    Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

    BİLET FİYATLARI:

    Normal Çekilişlerde:

    Tam Bilet: 40 TL

    Yarım Bilet: 20 TL

    Çeyrek Bilet: 10 TL

    Özel Çekilişlerde:

    Tam Bilet: 50 TL

    Yarım Bilet: 25 TL

    Çeyrek Bilet: 12,5 TL

    Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

    PEKİ, ÇEKİLİŞLER NE ZAMAN?

    Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29'u
    Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim
    Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık
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    Haberler Ekonomi 2021 yılbaşı Milli Piyango son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte 200 ve 300 TL kazanan o numaralar