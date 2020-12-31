Mühürsüz Milli Piyango bileti geçerli mi? Yırtılmış Milli Piyango bileti geçerli olur mu? Sorularının yanıtları merakla araştırılıyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişleri yakından takip ediliyor ve ikramiye kazanma umudu taşıyan vatandaşlar bilette yırtık ya da mühür olmadığında ikramiye kazansa bile alıp alaamayacağını merak ediyor. İşte konuya dair bilgiler...
MÜHÜRSÜZ YIRTILMIŞ MİLLİ PİYANGO BİLETİ GEÇERLİ OLUR MU?
Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.
İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango biletinin son 3 (üç) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.
Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.
ÖDEMELER ANINDA YAPILIYOR
Milli Piyango sorgulama sonrasında biletinize ikramiye çıkmışsa, 5 bin TL'ye kadar olan ödemeler için bayileri tercih edebilirsiniz. Amorti ödemeleri de bayilerden yapılmaktadır. 5 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar olan ödemeler için ise 81 ilde bulunan Halkbank şubelerini kullanabilirsiniz. 100 bin TL üzeri ve büyük ikramiye için ise İstanbul Levent'te bulunan Halkbank şubesinin kullanılması gerekmektedir. 100 bin TL'ye kadar olan ödemeler başvuru ile birlikte aynı gün içinde ödeniyor. 100 bin TL üzeri ve büyük ikramiye ise 5 iş günü içerisinde hazırlanarak talihlilere ödemesi yapılıyor.