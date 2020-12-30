'2015 YILINDA EKMEĞİN MALİYETİ 0.87 KURUŞ BELİRLENDİ'

Davalı fırının, ekmeği maliyetinin de altında sattığını belirten Alp, "Dosya mahkeme tarafından içerisinde rekabet uzmanı, gıda mühendisi ve mali müşavirin bulunduğu bilirkişi heyetine gönderildi. Burada heyet, ekmeğin maliyetini hesaplarken un, maya, işçi maliyetleri, paketlemesi gibi tüm kalemleri hesapladı. Bu hesaplamayla birlikte 2015 yılında bir ekmeğin maliyetinin 0.87 kuruş olduğu tespit edildi. Bu rakam, üreticinin kâr koymadan önceki fiyatı. Fırıncının bunun üzerine kâr koyması gerekiyor ki işletmesini açık tutabilsin" dedi.

FIRINCILAR KARARDAN MEMNUN

Kararla ilgili konuşan Muratpaşa ilçesinde fırın sahibi Ali Danış, "Böyle bir kararın alınması bizim için de iyi oldu. Haksız rekabetin önüne geçebilmek için doğru olan buydu. Geçen ay 110 TL'ye aldığımız unu, bu ay 146 liraya almaya başladık. Girdilerimiz arttı, biz de fiyatın tekrar belirlenmesi için talepte bulunduk. Milletimiz biraz daha bilinçlendi, sağlıksız şekilde üretilen ucuz ekmeğe fazla talep olmuyor" diye konuştu.