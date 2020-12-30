Koronavirüs salgınıyla başlayan ve çalışanları mağdur etmemek için düzenlenen uygulamalardan olan işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği yeniden uzatıldı.

İşten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği 16 Nisan 2020'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın imzasıyla İş Kanunu'na geçici olarak eklenmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre hem işten çıkarma yasağı hem de kısa çalışma ödeneği 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı.