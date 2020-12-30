Memurlarla ilgili önemli gelişme! O ücretler belli oldu

Bu kapsamda ek göstergesiz görevlerde bulunan memurlardan alınacak öğle yemeği ücreti günlük 1,59 lira, bin 100'e kadar (bin 100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,70 lira, 2 bin 200'e kadar (2 bin 200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,34 lira, 3 bin 600'e kadar (3 bin 600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 4,32 lira, 4 bin 800'e kadar (4 bin 800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5,74 lira, 4 bin 800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 6,42 lira olarak tahsil edilecek.