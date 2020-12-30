Bu türbinlerin kanat, kule, jeneratör, ankraj gibi bileşenlerinin ülkede üretildiğini ve Türkiye'nin Avrupa'da ekipman üretimi anlamında önemli bir noktaya geldiğini belirten Yıldırım, bu yıl devreye alınamayan ilave kapasitenin 2021'de değerlendirileceğini ifade etti.

Mevcut durumda, 15 bin kişilik istihdam sağlayan rüzgar enerjisi sektöründe büyümenin devam etmesi gerektiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu: