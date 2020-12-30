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    • Ekonomi
    • 30.12.2020 15:28
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    • 30.12.2020 15:31
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    SON DAKİKA! Aralık 2020'de ne kadar olacak? İlk sonuçlar geldi

    Milyonlarca emekli ve memur maaş zammının belirleneceği Aralık ayı rakamı ile ilgili ilk değerlendirmeler belli oldu. 19 stin katılımı ile yapılan Aralık 2020 enflasyon beklenti anketine göre TÜFE'nin yüzde 1,02 oranında artması bekleniyor.

    AA
    Milyonlar merak ediyordu! Enflasyon tahmini belli oldu

    AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan stler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,02 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,91 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Aralık 2020'de enflasyon ne kadar olacak? İlk sonuçlar geldi