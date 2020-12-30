Yarın bankalar tatil mi? 31 Aralık’ta bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar yarım gün mü?

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank da konuyla ilgili internet sitesinden bir açıklama yaptı ve hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerinde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi'nin de internet sitesinde konuyla ilgili bir mesaj yayınlandı. Açıklamada "Yapı Kredi olarak küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu süreçte en büyük önceliğimiz sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak. Bu amaçla, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığınca alınan önlemlere ek pek çok koruyucu önlem ve kararı uygulamaya aldık." ifadesi yer aldı. Buna göre alınan önlemler kapsamında 2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerinde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank da resmi internet sitesinde yaptığı değişiklikle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada "Tüm dünyada etkili olan Koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili süreci çok yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde, 14 bine yakın çalışanımızla faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda toplum sağlığı açısından risk oluşturabilecek durumlara karşı gerekli önlemleri alıyoruz." ifadesi yer aldı. Buna göre 2 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tüm şubelerinde saat 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında hizmet veriyor.