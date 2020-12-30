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    • Ekonomi
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    • 30.12.2020 09:27
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    personel alımı yapacak! Başvuru şartları neler? Hangi illerde alım yapılacak?

    Başkanlığı'nın 'de yayımladığı ilana göre, BİLGEM bünyesinde görev yapmak üzere 90 kısmi proje personeli istihdam edilecek. Peki TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler? Hangi illerden alım yapılacak? İşte merak edilenler...

    TÜBİTAK personel alımı yapacak! Başvuru şartları neler?

    Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () Başkanlığı 90 kısmi süreli proje personeli istihdam edecek.

    Kurumun 'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere 'da 55, 'nin Gebze ilçesinde 35 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak.

    Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere kurumun sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Aile, Çalışma ve Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.

    Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 20 Ocak 2021'e kadar gerçekleştirilebilecek.

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    Haberler Ekonomi TÜBİTAK personel alımı yapacak! Başvuru şartları neler? Hangi illerde alım yapılacak?