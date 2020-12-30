31 Aralık tam gün mü tatil? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 31 Aralık kargolar, ptt, borsa açık mı? 31 Aralık kargolar, ptt, borsa tatil mi? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından sıkça bakılmaya devam ediliyor. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. 31 Aralık öncesinde devlet dairelerinin mesai durumu gündeme geldi, en çok merak edilen konulardan biri de kargolar, ptt ve borsa oldu. Bu yıl 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. Ancak 31 Aralık resmi olarak tatil değil. 31 Aralık Perşembe günü kamu kurumları ve işyerleri tam gün çalışacak. Yarım gün çalışma olmayacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...