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    • Ekonomi
    • 30.12.2020 07:34
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    • 30.12.2020 07:34
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    SON DAKİKA: 'de yayımlandı: Yapılandırma için bir ay uzatıldı

    Son dakika haberine göre, bazı alacakların yeniden yapılandırılması için bir ay uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı 'de yayımlandı.

    Borcu olanlar dikkat! Bir ay uzatıldı

    Bazı alacakların yeniden yapılandırılması için bir ay uzatıldı.


    BAŞVURU VE İLK TAKSİT SÜRESİ BİR AY UZATILDI
    Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı 'de yayımlandı. Buna göre, daha önce 31 Aralık 2020 olan başvuru süresi ve ilk taksit süresi bir ay uzatıldı.



    İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 2 AY DAHA UZATILDI
    Öte yandan Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.



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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı: Yapılandırma için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı