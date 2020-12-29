İNDİRİM HANGİ MTV VE TRAFİK CEZALARINDA GEÇERLİ?

Bu yılın ağustos ayının son günü öncesinde tahakkuk eden MTV, trafik para cezaları, karayolu taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş nedeniyle kesilen, Kasım 2020 tarihi ile kesinleşmiş, ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş cezalar yapılandırılabilecek. İşte dev indirim müjdesi ve GİB tarafından açıklamada MTV indiriminden yararlanma şartları;

MOTORLU TAŞIT VERGİSİ VE TRAFİK CEZASI ÖDEMELERİNDE BÜYÜK İNDİRİM MÜJDESİ

MTV aslının tamamı ile biriken gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi durumunda tahsilinden vazgeçilecek. Yeni yapılandırma hükümlerinin ihlal edilmemesi koşuluyla taksitlendirme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılmasına imkân veriliyor. Yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre peşin olarak ya da taksitler halinde ödenebilecek.