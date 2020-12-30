



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 27,79 puan ve yüzde 1,72 kazanımla 1.642,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 59'u prim yaptı, 36'sı geriledi. Gübre Fabrikaları, ASELSAN, Garanti Bankası, Koza Altın ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.884,95 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.884,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 düşüşle 444 bin 500 liradan tamamladı.