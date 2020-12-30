Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,79, holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,46 ile orman, kağıt,basım oldu.
Düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarından destek bulan BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinin öncülüğünde günü 1.479,91 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü rekor seviyeyi de 1.483,16 puana taşıdı.
Analistler, İngiltere'de ticaret anlaşmaları ve ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgını ve aşısına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise yılbaşı tatili nedeniyle birçok borsanın kapalı olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.455 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1.490 seviyesinin direnç olarak izleneceğini, olası düşüşlerde ise 1.420 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.
PİYASALARDA SON DURUM
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,21 puan artarak 1.479,91 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 7,97 puan ve yüzde 0,55 kazançla 1.467,66 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.463,07, en yüksek 1.483,16 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 yükselişle 1.479,91 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 0,96, hizmetler endeksi yüzde 1,09 ve teknoloji endeksi yüzde 2,04 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 27,79 puan ve yüzde 1,72 kazanımla 1.642,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 59'u prim yaptı, 36'sı geriledi. Gübre Fabrikaları, ASELSAN, Garanti Bankası, Koza Altın ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTININ ONSU 1.884,95 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.884,95 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 düşüşle 444 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3353 lira, satışta 7,3647 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4011 lira, satışta 7,4308 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,37'den, bileşik getirisi de yüzde 14,89'dan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2284, sterlin/dolar paritesi 1,3601, dolar/yen paritesi de 103,07 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,65 artarak 51,55 dolardan işlem görüyor.