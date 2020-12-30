22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları çarşamba gününün çok araştırılanları arasındaki yerini koruyor. Haftanın ilk ve ikinci işlem gününde çeyrek ve gram altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşanmıştı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 446,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 441 bin 750 lirayı, en yüksek ise 447 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 444 bin 500 liradan tamamladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.884,95 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?