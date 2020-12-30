FAİZLER SİLİNİYOR

Yapılandırma kapsamına giren borçlarda gecikme zamları siliniyor. Örnek olarak vermek gerekirse 2013 yılında KYK borcunu ödemesi gereken bir kişi, ödemesini yapmadığında, 6700 lira civarında olan ana borcu 14 bin 300 liraya kadar çıkıyor. Yapılandırma yapan kişinin borcu gecikme zamları silinince 8 bin 500 civarına kadar iniyor ve taksitlendirme bu tutar üzerinden yapılıyor.

Borcunu tek taksit şeklinde ödemesi durumunda ise bu kişi 6900 lira civarında bir ödeme yapacak. İlk iki taksitte ödeme yapması durumunda ise borç 7500 civarında olacaktır. İşte yapılandırma sonrası detaylar:

Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin %90'ı, 2 taksitle ödemede ise %50'si silinecektir.