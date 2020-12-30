Milyonlar beklemişti! Borcu olana süper haber geldi! Yeni karar şuan açıklandı. Sürenin bitmesine sayılı günler kala yapılandırmadan yararlanamayan vatandaşlar için süre uzatıldı. Yapılandırma kapsamına giren borçlarda gecikme zamları siliniyor. Örnek olarak vermek gerekirse 2013 yılında KYK borcunu ödemesi gereken bir kişi, ödemesini yapmadığında, 6700 lira civarında olan ana borcu 14 bin 300 liraya kadar çıkıyor. Yapılandırma yapan kişinin borcu gecikme zamları silinince 8 bin 500 civarına kadar iniyor ve taksitlendirme bu tutar üzerinden yapılıyor. İlk taksit ödemesi Ocak ayında başlıyor ve 31 Ocak tarihine kadar devam edecek. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Borcu olan milyonlarca kişi uzun süre yapılandırma haberi beklemişti. Vatandaşları sevindiren haber geldi, Sürenin bitmesine sayılı günler kala yapılandırmadan yararlanamayan vatandaşlar için süre uzatıldı.
Bazı alacakların yeniden yapılandırılması için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, daha önce 31 Aralık 2020 olan başvuru süresi ve ilk taksit süresi bir ay uzatıldı.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yapılandırma işlemi vergi dairesine gitmeden İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) gerçekleştiriliyor. İnternet üzerinden gerçekleşmesi sebebiyle de 7 gün 24 saat online bir şekilde yapılabiliyor.
Mükellefler belirlenen plana göre ödemelerini peşin ya da taksitli bir şekilde bankalarının kredi kartlarını kullanarak online bir şekilde yapabilecek.
Taksitler 6-9-12 ya da 18 taksit şeklinde sınırlandırılmış durumda. Kanunda belirlenen katsayı talep edilen taksit sayısına göre uygulanıyor.
YAPILANDIRMA KAPSAMI
Yapılandırma kapsamı ile ilgili SGK'dan şu açıklama yapıldı:
Sigorta primleri,
Genel Sağlık Sigortası primleri,
İşsizlik sigorta primleri,
31.12.2020'den önce kesinleşen idari para cezaları,
İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,
İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,
Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer'ileri,
5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,
6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,
FAİZLER SİLİNİYOR
Yapılandırma kapsamına giren borçlarda gecikme zamları siliniyor. Örnek olarak vermek gerekirse 2013 yılında KYK borcunu ödemesi gereken bir kişi, ödemesini yapmadığında, 6700 lira civarında olan ana borcu 14 bin 300 liraya kadar çıkıyor. Yapılandırma yapan kişinin borcu gecikme zamları silinince 8 bin 500 civarına kadar iniyor ve taksitlendirme bu tutar üzerinden yapılıyor.
Borcunu tek taksit şeklinde ödemesi durumunda ise bu kişi 6900 lira civarında bir ödeme yapacak. İlk iki taksitte ödeme yapması durumunda ise borç 7500 civarında olacaktır. İşte yapılandırma sonrası detaylar:
Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin %90'ı, 2 taksitle ödemede ise %50'si silinecektir.
Yapılandırmadan yararlanmak için 31.12.2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01.03.2021'e kadar ödemek gerekmektedir.
2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30.04.2021'e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 31.03.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.
YAPILANDIRMA BAŞVURUSU- İNTERNET VERGİ DAİRESİ
Yapılandırma başvurusu interaktif vergi dairesi üzerinden ve vergi dairelerinden yapılmaktadır.
İnteraktif vergi dairesi linki yukarıdadır. Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada altta buluna e devlet kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra soldaki menüde 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırma başvurusu yazan yerden yapılandırma başvuru formuna gidin ve müracaatınızı yapın.
İLK TAKSİT TARİHİ
İlk taksit ödemesi Ocak ayında başlıyor ve 31 Ocak tarihine kadar devam edecek. Yapılandırma kapsamında ödemeler bankalardan ve vergi dairelerinden yapılacak.