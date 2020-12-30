Koru pandemide ihtiyaçları yeni ürünlerle karşıladı

KORU Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi, Ürün Yönetimi ve Hasar Genel Müdür Yardımcısı Kasım Yılmaz, COVİD- 19 pandemisi ve meydana gelen doğal afetlerin sigorta ürünlerine etkisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, sigorta sektörünün dijital altyapısı sayesinde hizmetlerine bir an bile durmadan devam ettiklerine dikkat çekti. Sigorta sektörünün pandemi döneminde sigortalılara sağladıkları kolaylıklar, yeni ürünler ve destekler ile ilgili de bilgilendirmeler yapan Yılmaz, şunları söyledi:

"COVİD-19 pandemisinin ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren sigorta sektörü, sigortalılara destek olmak amacıyla hızlıca harekete geçti ve salgın hastalıkların sağlık sigortalarına dahil edilmesi gibi yeni uygulamaları devreye aldı. Primlerde belli ölçülerde sunulan indirimler, tahsilatta kolaylıklar, ötelemelerin yanı sıra; daha uygun şartlarda piyasaya sunulan yeni ürünler ile sigortalıların ihtiyaçları karşılandı. Bu dönemde, biz de Koru Sigorta olarak kişilerin daha uygun primlerle sahip olabileceği, Esnek Kasko adını verdiğimiz, aracın kullanılmadığı dönemde dolu, fırtına gibi dış riskler nedeniyle pert olma ihtimaline karşı, yeniden trafiğe çıkma ihtiyacı duyulduğunda ise ek zeyille genişletilebilecek diğer risklere karşı kasko ürünlerini piyasaya sürdük."

ÇALIŞMALARA DEVAM

Kasım Yılmaz, pandemi döneminde sektörde ilk defa Koru Sigorta tarafından piyasaya sürülen COVİD-19 Antikor Testi hizmetini içeren sigorta ürünleri gibi, 2021'de de sigortalıların ihtiyaçlarına yönelik olarak yeni ürünlerin sunulacağını kaydetti. Yılmaz, "Ekim itibariyle sunduğumuz antikor testi hizmetini içeren ürünlerimizi tercih eden sigortalı sayımız 80 bini geçti. Bu hizmetimiz sayesinde, ilk defa sigorta satın alan kişiler ile de karşılaştık. 2021'de de sigortalılarımıza ihtiyacı olan güvenceyi sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.