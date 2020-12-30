‘2020 sınavını başarıyla verdik’

VHV Reasürans, 2020'yi hedefleri doğrultusunda geride bırakırken; CEO Maximilian Stahl, 2020'nin başta COVİD- 19 salgını olmak üzere, pek çok açıdan gerek VHV Reasürans gerek sektör için zor bir yıl olduğunu belirterek, "2021'in ise özellikle ilk yarısının da zorlu geçeceğini, yılın ikinci yarısında ise daha dengeli bir seyir izleneceğini öngörüyoruz" dedi.

2020'de hedefledikleri büyüme oranlarını, zorlu bir yıl olmasına rağmen yakaladıklarını ifade eden Stahl, "Mart ayından bu yana evden çalışma şekline dönmüş olsak da tüm çalışma arkadaşlarımızın büyük bir özveriyle çalışmalarının sonucunda, Türkiye'ye yatırım yaptığımız günden bu yana her yıl sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme başarısı gösterdik. Bu başarıyı 2020'de tekrarlamaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. Türk sigorta sektörünün tüm zorluklara rağmen 2020'de reel büyüme başarısı gösterdiğini anlatan Stahl, şunları söyledi: "COVİD-19 salgını, yıl içinde yaşanan deprem, sel vb doğal afetler sigortanın önemini gözler önüne seriyor. Özellikle geride kalan yılda, sigorta sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte gerçekleşen riskler karşısında hızla aksiyon almasının sigortaya olan güveni artırmada önemli bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz Haziran ayı itibarıyla trafik-kasko gibi çoğu segmentte normale dönüşler gözlemledik. Oto branşlarında azalan hasarlar, başta sağlık olmak üzere, alacak, kefalet, genel zararlar gibi branşlarda yaşanan talep artışlarıyla birlikte sektörümüz geride kalan yılda yüzde 10'a yakın bir reel büyüme elde etti."