TSB'den Azerbaycan’ın sigortacılığına destek

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Azerbaycan Sigortacılar Derneği arasında sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla mutabakat imzalandı. Bu kapsamda Azerbaycan'da sigorta geleneklerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye'deki sektör deneyiminin aktarılması sağlanacak. Azerbaycan, sigorta pazarında yeni bir ürün stratejisi şekillendirmede Türkiye'nin deneyimini kullanma ve Türkiye'nin reasürans deneyimini Azerbaycan'da uygulamak için çalışmalara başlayacak. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, konuyla ilgili olarak, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'la tek millet, iki devlet olarak birlik ve beraberliğimizi ekonomi alanında da geliştirmede sigorta sektörü olarak ilk adımları atmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Azerbaycan Sigortacılar Derneği ile yapılan mutabakatla, ülkemiz sigortacılığının iki asra yaklaşan tecrübe ve birikimini kardeş ülkemizin sigortacılığının gelişmesinde kullanacağız" diye konuştu.

Benli, yapılan mutabakatın Türk sigortacılığı açısından da bir milat olarak görülebileceğini belirterek, "Kökleri Orta Asya'ya uzanan coğrafyamızdaki Türki Cumhuriyeti ülkelerinde ekonomik büyüme dikkat çekiyor. Bunu daha da sağlıklı ve istikrarlı hale getirmenin yolu ise güçlü bir sigorta sektörü inşa etmekten geçiyor. Bu nedenle Azerbaycan'la başlayan işbirliğimizi ilerleyen dönemde tüm Türk coğrafyasına genişletmeyi planlıyoruz" dedi.

TÜRK DÜNYASI ORTAK SİGORTA FORUMU



Azerbaycan Sigortacılar Derneği ile yapılan mutabakat ile ikili işbirliği ve ortak faaliyetler çerçevesinde uygulanacak projelerden biri de iki kurumun inisiyatif ve organizasyonunda pandemi sonrası dönemde Türk dünyasına yönelik ortak bir sigorta forumunun hayata geçirilmesi olacak. Türkiye Sigorta Birliği'nin uzun yıllara dayanan, köklü sektör deneyimi ile Azerbaycan'da sigorta sektörünün gelişmesine katkı sağlamak üzere, Türkiye'de faaliyet gösteren 39'u hayat dışı, 21'i hayat ve emeklilik ve 3'ü reasürans şirketi olmak üzere toplam aktif 63 sigorta şirketi ve tüm paydaşlarla beraber Azerbaycan'da sigorta geleneklerinin oluşturulması hedefleniyor. Sigortacılık alanında yeni dünya trendlerinin ve sorunların tartışılması için iki ülkeden uzmanların katılımıyla online konferanslar düzenlenmesi ve personel değişimi yapılması da planlanıyor.