Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı piyasalardaki verileri anlık olarak takip edenler tarafından sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3820 liradan, avro 9,0690 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3490 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0070 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? İşte döviz kurlarındaki son gelişmeler
DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 444 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 444 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 441 bin 750 lirayı, en yüksek ise 447 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 444 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 495 milyon 575 bin 989,86 lira, işlem miktarı ise 3.358,03 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 521 milyon 97 bin 410,90 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 artışla 402,14 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16 artışla 13.785 oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 artışla 6.605 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 yükselişle 5.615 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 değer kazancıyla 8,180 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 artarak 22.323 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yaklaşık yüzde 0,1 artışla 1,2260 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) mutasyon riski ve virüsün yeni türlerine karşı aşıların etkinliğine ilişkin belirsizliklerin piyasalarda alımları sınırladığını, ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin özellikle pay piyasalarının yönü üzerinde ana belirleyici olmayı sürdürdüğünü söyledi.
İngiltere'de parlamentonun bugün, Avrupa Birliği'yle (AB) varılan ticaret anlaşmasını oylayacağını, ülkede artan vaka sayılarının ise şimdilik piyasalar tarafından göz ardı edildiğini aktaran analistler, bugün, ABD'de kasım ayı dış ticaret dengesi, aralık ayı Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi ve kasım ayı bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında yılın son işlem günlerinde düşük hacimli karışık bir seyir izlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve teşvik paketleri ile ilgili gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, yaygınlaşan aşı çalışmalarına karşın mutasyon riski ve virüsün yeni türlerine karşı aşıların etkinliğine ilişkin belirsizlikler piyasalarda alımları sınırlıyor.
Bu gelişmelerle dün tarihi zirvesini gören Japonya'da Nikkei 225 endeksi, bugün gelen kar satışlarının da etkisiyle yüzde 0,5 değer kaybederek 27.444 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 düşüşle 103,3 seviyelerine geriledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 artarak kapanışta 3.415 puan oldu.
Hindistan2da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 47.514 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 yükselişle 27.074 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 primle 2.875 puanda seyrediyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
ABD Temsilciler Meclisi'nin coronavirus yardım çeklerini 600 dolardan 2,000 dolara yükselten tasarısını onaylamasının etkisiyle hafif yükselen altının ons fiyatı 1,880 dolarda yatay hareket ediyor.
Analistlere göre, "aşı iyimselriği" ve pandemideki yeni gelişmelere bağlı "kötümserlik arasında sıkışan" petrol de yatay hareketlerini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 51 doların, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 48 doların üzerinde tutunuyor.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 0.04 düşüşle 51.27 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.10 artışla 48.25 dolar,
- altın yüzde 0.05 artışla 1,880.16 dolar,
- gümüş yüzde 0.04 artışla 26.25 dolar,
- bakır yüzde 0.12 düşüşle 7,821.00 dolar,
- platin yüzde 0.16 artışla 1,057.35 dolar,
- paladyum yüzde 0.34 artışla 2,344.51 dolar düzeyindeydi.