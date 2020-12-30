Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı piyasalardaki verileri anlık olarak takip edenler tarafından sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3820 liradan, avro 9,0690 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3490 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0070 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? İşte döviz kurlarındaki son gelişmeler

DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?