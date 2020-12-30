CarrefourSA 31 Aralık 2020 yılbaşı kataloğu! Çam ağacı ve süslerinde CarrefourSA'dan büyük indirim!

CarrefourSA 31 Aralık 2020 yılbaşı kataloğu yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. Yine dopdolu ürünlerin yer aldığı katalogda indirim oranları oldukça dikkat çekiyor. Yılbaşını evde kutlayacak vatandaşlar alışverişlerini tamamlamaya çalışıyor ve Carrefour aktüel katalogtaki ürünler ilgi görüyor. Çam ağacı ve süslerinde CarrefourSA'dan büyük indirim var. Haberimizde sizler için derledik. Siz de inceleyerek yılbaşı için alacaklarını belirleyebilirsiniz. İşte güncel katalog…
CARREFOUR AKTÜEL ÜRÜNLER 31 ARALIK 2020 YILBAŞI KATALOĞU
Yılbaşı hindisi kampanyası
kahvaltılık ürünlerde fırsatlar
mutfak pişirme gruplarında kampanyalar
bebek ürünlerinde indirimler
temizlik ürünlerinde indirimler
kişisel bakım ürünlerinde fırsatlar
kuru yemişlerde kampanyalar
içeceklerde fırsatlar
atıştırmalık ürünlerde kampanyalar
şarküteri ürünlerinde indirimler
ev oyunlarında fırsatlar