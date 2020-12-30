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    • Ekonomi
    • 30.12.2020 17:57
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    • 30.12.2020 17:57
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    yoğun ilgi görüyor. Yeni yıla çok az bir zaman kala yılbaşı alışverişlerini tamamlamaya çalışan vatandaşlar marketlerin kataloglarını yakın bir şekilde takip ediyor ve alacaklarını belirlemek için incelyerek liste yapıyor. CarrefourSA 31 Aralık 2020 yılbaşı kataloğunda birbirinde çeşitli ve güzel ürünler uygun fiyatla satışa sunuluyor. Özellikle dikkat çekiyor. İşte ürünler…

    takvim.com.tr
    CarrefourSA 31 Aralık 2020 yılbaşı kataloğu! Çam ağacı ve süslerinde CarrefourSA'dan büyük indirim!

    CarrefourSA 31 Aralık 2020 yılbaşı kataloğu yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. Yine dopdolu ürünlerin yer aldığı katalogda indirim oranları oldukça dikkat çekiyor. Yılbaşını evde kutlayacak vatandaşlar alışverişlerini tamamlamaya çalışıyor ve Carrefour aktüel katalogtaki ürünler ilgi görüyor. Çam ağacı ve süslerinde CarrefourSA'dan büyük indirim var. Haberimizde sizler için derledik. Siz de inceleyerek yılbaşı için alacaklarını belirleyebilirsiniz. İşte güncel katalog…

    CARREFOUR AKTÜEL ÜRÜNLER 31 ARALIK 2020 YILBAŞI KATALOĞU

    Yılbaşı hindisi kampanyası

    kahvaltılık ürünlerde fırsatlar

    mutfak pişirme gruplarında kampanyalar

    bebek ürünlerinde indirimler

    temizlik ürünlerinde indirimler

    kişisel bakım ürünlerinde fırsatlar

    kuru yemişlerde kampanyalar

    içeceklerde fırsatlar

    atıştırmalık ürünlerde kampanyalar

    şarküteri ürünlerinde indirimler

    ev oyunlarında fırsatlar
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    Haberler Ekonomi CarrefourSA 31 Aralık 2020 yılbaşı kataloğu! Çam ağacı ve süslerinde CarrefourSA'dan büyük indirim!