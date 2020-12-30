Konuşmasında Zonguldak için bir müjde veren Bakan Dönmez, "Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olacak Filyos, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak. Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak. Taşkömürünün bölgede üretimi, demir-çelik başta olmak üzere yeni bir endüstrinin doğuşunu sağlamıştı. Şimdi de doğal gazın üretimiyle, Zonguldak ve Batı Karadeniz yeni endüstri bölgemiz olacak. Bölgeye çok güçlü bir ulaşım ve lojistik ağı kuruluyor. Halen devam eden Filyos Vadisi Projesiyle birlikte de orta ve yüksek teknoloji endüstri Filyos'ta kümelenecek" dedi.