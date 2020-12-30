AXA Sigorta, müşterilerinin yanı sıra sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen herkesin hizmetine sunduğu AxaFit mobil uygulamasını yeniledi.

AxaFit ile kullanıcılar günlük plan oluşturarak atılacak adım sayısı, tüketilecek su miktarı ve kişiselleştirilmiş egzersiz programı gibi özellikler ile günlük hedefler belirleyebiliyor ve bunlar için istedikleri sıklıkta hatırlatma mesajları alabiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda sağlıklı yaşam konularında bilgilendirici videolara erişebiliyor. AxaFit ile Axa Sigortalılar, poliçelerini, kasko hasar durumlarını ve bireysel emeklilik sözleşmeleri ile ilgili detayları görüntüleyebiliyor, anlaşmalı kurumların listesine ulaşıp, faturalarını uygulama üzerinden gönderebiliyor, nöbetçi eczane bilgilerine erişebiliyor, tek tıkla ambulans çağırabiliyor ve hızlıca Axa Sigorta müşteri hizmetlerine ulaşabiliyor. Ayrıca Axa Doktor Danışma Hattı ile tüm branşlarda alanında uzman doktorlara 7/24 ulaşarak tavsiye ve görüş alabiliyor. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, "Sigortacılığı müşterilerimizin hayatının her alanında değer yaratan bir çözüm ortağı olmak olarak görüyoruz. AxaFit'in fark yaratan bir çalışma olduğuna inanıyoruz" dedi.