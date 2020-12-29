SSK-SGK'dan erken emeklilik müjdesi! Çalışanların en büyük hayali emekli olup iyi bir ücrete kavuşmak. Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belirli bir vakit geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş koşullarını bitirmek gerekiyor. Ancak emeklilik yaşını geri sürüklemek de olası. Sağlık koşulları sebebiyle iş eforu kaybının yaşandığı gidişatlarda sağlanan bu hakkın ayrıntıları haberimizde detaylı olarak yer almaktadır. Öncelikle erken emeklilik için müracaatta bulunacakların tanımlanan koşullara uygunluk göstermesi gerekir. Emeklilik için prim ödeyen ve emeklilik hakkına kavuşma yolunda adımlar atan çalışanlar, çalışma yaşamlarının bir kısmında yaşadıkları sağlık sorunları sebebiyle bu hakkı elde edemiyor olabilir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
2020 ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
Sosyal güvenlik mevzuatına göre ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanınıyor. Erken emeklilik için uyulması gereken şartlar belirtilmiştir:
En az 10 yıl sigortalı olmak,
En az 1800 prim gününün yatırılmış olması,
Sağlık Kurulu'ndan erken emeklilik başvurusu yapan kişinin en az yüzde 60 ve üzerinde iş gücü kaybının olduğunun tespit edilmesi,
4A kapsamında çalışanların işten ayrılmış olması,
4B kapsamında çalışanların ticari faaliyetlerine son vermiş ve herhangi bir prim borcunun bulunmaması,
4C kapsamında çalışanların görevden ayrılmış olması
2020 YILINDA ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN GEÇERLİ HASTALIKLAR NELERDİR?
Erken emekli olmak isteyenlerin yasa kapsamında ve sağlık raporuyla kanıtlanan hastalıklardan en az bir tanesine sahip olması gerekir. Erken emeklilik için geçerli olan hastalıklar belirlenmiştir:
Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)
Epilepsi
Demans
Beyin tümörleri
Parkinson sendromu
Serebral palsi
Multiple Skleroz (MS)
Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)
Şizofreni
Bipolar bozukluk
Görme azlığı
Retina kanamaları
Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı
Anemi
Kol, bacak gibi organ kaybı
Behçet hastalığı
Gastrointestinal kanamalar
Karaciğer sirozu
Karaciğer nakli
Kalp yetmezliği
Kalp kapak hastalıkları
Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları
Solunum sistemi hastalıkları
Kalp nakli
Böbrek nakli
Akciğer nakli
Tüberküloz
AIDS
MALULEN EMEKLİLİĞE NEDEN OLAN PSİKİYATRİ HASTALIKLARI
IQ Düşüklüğü, şizofreni ve alt tipleri, şizoafektif bozukluk, sanrısal bozukluklar, atipik veya başka türlü sınıflandırılamayan psikozlar, bipolar bozukluk, beyin hasarı, beyin işlev bozukluğuna bağlı davranış bozuklukları, psikotik özellikli kronik obsesif kompulsif bozukluk, kronik travma sonrası stres bozukluğu ve komorbiditesi, beyin hasarı, beyin işlev bozukluğu ve bedensel hastalıklara bağlı ruhsal bozukluklar, Yaygın gelişimsel bozukluklar.
YAŞ ŞARTI OLMADAN ERKEN EMEKLİLİK
Yaş şartı olmadan sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken bazı şartlar bulunuyor. Bu şartların başında iş gücü kaybı oranı, malulen emeklilik için gerekli prim gününün tamamlanmış olması ve diğer koşullar.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mevzuatında yer alan bu koşullar şunlar;
* Malulen emeklilik talep edilecek sağlık sorununun iş hayatına başladıktan sonra ortaya çıkmış olması.
* Malulen emekliye ayrılacak olan kişinin ister 4A (SSK) ister 4B (Bağ-Kur) ister de 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olduğu fark etmeksizin sigortalı çalışmaya başlamasının ardından 10 yıl geçmesi gerekmektedir. 10 yıllık bu çalışma süresi boyunca çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi ve hizmet süresi olmalıdır.
* Söz konusu sağlık sorununun çalışma gücünün yüzde 60 oranında azalmasına neden olması.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1993 Temmuz SGK girişliyim. 4000 gün prim ödemem var. 1.12.1977 doğumluyum. Askerliği 6 ay yaptım ve ödemedim. Mücahit H.
İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış, 1675 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız, 2031 yılında da yaşınız dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 11.12.2031 olacaktır.
01.01.1968 doğumluyum, işe giriş 01.01.1995. S.S.
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik varsa ve en az 7.5 ay borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Emekli olabilmeniz için prim gün şartını tamamlayıp hangi yaşa tabi iseniz o tarihi beklemelisiniz.
3 Mayıs 1969 doğum tarihim, SGK girişim 03.06.1997. H. SEZER
25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 5900 prim günü tamamlayıp 3 Mayıs 2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 03.05.2025'te emekli olabilirsiniz.
15.07.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? Hamit Y.
Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir. 3600 gününüz varsa 15.07.2021 tarihini beklemelisiniz.