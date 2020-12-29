Bunu yapmayan bin pişman olur! Milyonları ilgilendiriyor son 1 gün ve büyük fırsat!

Milyonları ilgilendiriyor son 1 gün ve büyük fırsat! Bunu yapmayan bin pişman olur! Borcu olan milyonlarca vatandaş uzun vakit yapılandırma haberi beklemişti. Vatandaşlara umut verici haber geldi, yapılandırmanın ayrıntıları belirli oldu. Yapılandırma müracaat süreci için yavaş yavaş ise sona geliniyor. Bilindiği üzere tarihin en kapsamlı af kanunu olarak da kabul edilen bu düzenlemenin müracaatları 31 Aralık 2020'ye kadar devam edecek. Vatandaşlar elektronik ortam üzerinden işlemlerini reelleştirebiliyor. Peki, KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? 2020 Borç yapılandırma müracaatları ne zamana kadar devam edecek? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...