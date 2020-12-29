Bunu yapmayan bin pişman olur! Milyonları ilgilendiriyor son 1 gün ve büyük fırsat!

Milyonları ilgilendiriyor son 1 gün ve büyük fırsat! Bunu yapmayan bin pişman olur! Borcu olan milyonlarca vatandaş uzun vakit yapılandırma haberi beklemişti. Vatandaşlara umut verici haber geldi, yapılandırmanın ayrıntıları belirli oldu. Yapılandırma müracaat süreci için yavaş yavaş ise sona geliniyor. Bilindiği üzere tarihin en kapsamlı af kanunu olarak da kabul edilen bu düzenlemenin müracaatları 31 Aralık 2020'ye kadar devam edecek. Vatandaşlar elektronik ortam üzerinden işlemlerini reelleştirebiliyor. Peki, KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? 2020 Borç yapılandırma müracaatları ne zamana kadar devam edecek? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran yapılandırmaya rekor başvuru geldi. Toplam 5 milyon 345 bin vatandaş devletin barış elini tuttu, 76 milyar 45 milyon liralık alacak yapılandırıldı. Başvuruların başladığı 17 Kasım'dan bu yana da devletin kasasına 1.2 milyar lira girdi. Yapılandırma başvurusu için son üç güne girilirken, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, vatandaşlara borçları olup olmadığını bir kez daha kontrol etmelerini önererek, "Bilginiz dâhilinde olmayan trafik, askerlik, seçim ve nüfus para cezası, öğrenim kredi borcunuz olabilir" dedi.
Gelir İdaresi Başkanlığı başvuruda bulunan vatandaşların ödeme planlarını göndermeye başladı. Vatandaşlar işaretledikleri taksit seçeneklerini 31 Aralık tarihine kadar değiştirebilecek. Vergi borcunda ilk taksit ocak ayında yatırılacak ve 1 Şubat'a kadar sürecek.
7 MİLYON 330 BİN DOSYA
Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 7 milyon 330 bin yapılandırma dosyası oluşturuldu. Toplamda 5 milyon 346 bin mükellef 76 milyar 45 milyon 643 bin lira borcunu yapılandırmak için başvurdu. Bir aylık dönemde tahsil edilen tutar da 1 milyar 280 milyona ulaştı. Yasanın yürürlüğe girdiği 17 Kasım tarihinden önce uygulanan hacizler, bunlara dayanılarak başlatılan işlemler durduruluyor. Yapılandırmadan önce haczedilen mallar teminat verilirse iade edilecek.
Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor. Takip nedeniyle motorlu taşıtlar hakkında trafik sicillerine konulan hacizler baki kalmak kaydıyla yakalama şerhleri kaldırılacak ve talep edilmesi durumunda araçlar sahiplerine iade edilecek. Yüksel Duman, vatandaşlara yapılandırma kapsamına giren borçlarının olup olmadığını bir kez daha kontrol etmelerini önerdi. Duman, "Bilginiz dahilinde olmayan cezanız olabileceği gibi, ödemesini unuttuğunuz bir vergi ya da öğrenim ve katkı kredisi borcunuz bulunabilir" dedi. Duman, vatandaşların, borcu bulunması halinde birkaç dakika içinde elektronik ortamda bu borçların yapılandırılmasını sağlayabileceğini belirtti.
YAPILANDIRMA HANGİ DÖNEM BORÇLARI KAPSIYOR, NE ZAMANA KADAR BAŞVURULACAK?
Yapılandırma 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020'ye kadar ilgili kuruma başvuruda bulunması gerekiyor.
YAPILANDIRMA LİSTESİNDE HANGİ BORÇLAR YER ALIYOR?
Gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri..
BAĞ-KUR BORCU OLANLAR YARARLANACAK MI?
Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, borçlarını iki ay içinde ödemezlerse veya yapılandırmazlarsa prim borçları silinecek ancak sigortalılıkları da durdurulacak.
EN FAZLA KAÇ TAKSİT YAPILABİLECEK?
Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek. Katsayı taksit sayısına göre değişecek. Taksit sayısı arttıkça ödenecek rakamlar da artacak. Belediyelerin borçları ise genel bütçe vergi gelirleri payından kesinti yapılmak suretiyle 120 eşit taksitte tahsil edilecek.
BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLİR Mİ?
Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatları e-devlet üzerinden alınabilecek. Prim borcu olanlar e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden başvurabilir ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne de yapabilir.
VERGİ BORÇLARINDA GECİKME ZAMLARI, FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?
Son dakika haberi kapsamında alınan bilgiye göre Vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme, bazı cezaların tamamının ya da yüzde 50'sinin silinmesi, peşin ödemelerde yüzde 90 indirim, trafik ve diğer idari para cezaları peşin ödenirse yüzde 25 indirim var.
PEŞİN ÖDEYENİN AVANTAJI NE OLACAK?
Örneğin; 2008'de 1.200 TL anapara borcu olan bir kişi yapılandırma olmasaydı, ödeyeceği faiz yaklaşık 3.580 lira olacaktı. Bu miktar yapılandırma sonrasında ana para artı 818 lira olarak güncellenebilecek. Bu doğrultuda peşin ödemeyi tercih eden vatandaşlar 3.580 lira faiz yerine 82 lira ödeyebilecek.
İLK TAKSİT NE ZAMAN YATIRILACAK?
Vergi borçlarıyla il özel idarelerine ve belediyelere olan borçların ilk taksiti Ocak 2021'de, SGK'ya olan borçların ilk taksiti de Şubat 2021'de ödenecek. Ödemeler ikişer aylık aralıklarla 18 taksitle yapılabilecek.