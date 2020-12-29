2021 için SGK genelgesinin yayımlanması ile rakam net olarak belirlenecek. Ancak yaklaşık olarak 2021'de Bağ Kur'lunun en düşük SGK primi 1234.24 TL olacak. 5 puanlık indirim Bağ Kur'lular için de uygulandığı için primini düzenli ödeyen Bağ Kur'lunun ödeyeceği prim miktarı 1055.36 TL'ye düşecek.

En yüksek seviyeden prim ödemek isteyen Bağ Kur'lunun ödeyeceği prim miktarı ise 9256.78 TL olacak, primini düzenli ödeyen ve 5 puanlık indirimden faydalanan Bağ Kur'lu ise en yüksek 7915.22 TL prim ödeyebilecek.