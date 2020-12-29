Oyun pazarı, 2020'nin yıldızlarından oldu. AppsFlyer'ın raporuna göre, mobil oyun yüklemeleri 2020'de yüzde 45 artarak 2019'daki yüzde 32'lik büyümenin önüne geçti. Uygulama kullanım oranları incelendiğinde ise Coronavirüs döneminde oyun uygulamalarında geçirilen sürenin bir önceki yıla göre yüzde 25 arttığı gözlemlendi.
Türk oyun sektörü, bu yıl dünyada adından çokça söz ettirdi. Sektör, yabancı yatırımcıların gözdesi haline gelirken; bu alana ilgi duyan girişimcilere pek çok destek sağlanıyor. Bunlardan biri de Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği...
YAZILIM-PERSONEL DESTEĞİ
Bilgisayar oyunu veya mobil uygulama geliştirmek isteyenlere, yazılım ve yetkin personel ihtiyacı için destek veriliyor. Satın alınacak ya da kiralanacak yazılımların masrafları ile istihdam edilecek en fazla 2 personelin ücreti için destek sağlanıyor. Yazılım masrafının yıllık yüzde 50'si 50 bin dolara kadar, istihdam edilecek 2 personelin brüt ücretleri de personel başına 25 bin dolara kadar karşılanıyor.
YABANCI DİLDEKİ UYGULAMALAR DA KAPSAMDA
Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği hakkında bilgi veren IFASTURK Eğitim Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığı'nın sağladığı destekten yazılım, mobil uygulama, bilgisayar oyunu ve bilişim hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketler faydalanabiliyor. Uluslararası tüketiciye yönelik olarak yabancı dilde hazırlanan oyun veya uygulamalar da bu desteğin kapsamında. Bugüne kadar yüzlerce girişimcinin oyun ve uygulama alanında destek alması ve kendi markasını oluşturmasına katkıda bulunduk. Sektörün gelişimi ve ülke ekonomisindeki payının artması için hedefimiz daha fazla girişimciye ulaşmak."