KYK 500 Memur Alımı! Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirmek üzere en az KPSS 60 puan ile 500 memur alımı yapacak. Türkiye'nin farklı illerinde atama yolu görevlendirilecek memur adayları KYK Yurt Yönetim Personeli olarak istidam edilecek. Yayınlanan ilanda başvuru şartları, il il atama kadrosu ve başvuru tarihine ilişkin tüm detaylara yer veriliyor. Peki KYK memur alımı başvuru şartları neler? Hangi ile kaç atama yapılacak? işte merak edilen detaylar...
BAŞVURLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK Yurt Yönetim Personeli memur alımı başvuruları 04 Ocak 2021 (10:00) itibari ile başlayacak ve 20 Ocak 2021 (17:00) tarihlerinde sona erecek. Ayrıca Başvurular basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu" nu doldurarak elektronik ortamdan gerçekleştirilecek.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),
2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınmış denklik belgesi),
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
HANGİ İLE KAÇ KİŞİ ATANACAK?
KYK memur alımına ilişkin yayınlanan ilan ile hangi ile kaç kadın kaç erkek atama gerçekleştirileceği listelendi. Listeye göre 270 kadın memur ve 230 erkek memur alımı yapılacak. İşte o liste;
SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ
1. Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır.
2. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından
a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.), (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan) e) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. 3. Adaylar; "Sınav Giriş Belgesi'ni basvuru.gsb.gov.tr adresinden alacaklardır.
4. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınava katılacakları sınav tarihi sınav giriş belgelerinde yer alacaktır.
5. Adaylar sözlü sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
6. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.
7. Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
8. Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.