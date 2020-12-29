Bankalar zaman zaman bu ihtiyaç kredi türlerinde özel dönemlerde ve kişilere uygun kampanyalar düzenlemektedir. Kredi başvuru süresince bankaların belirlemiş olduğu kredi faiz oranları ile güncel kredi kampanyalarının takibini yapmak bütçe açısından önemlidir. Bu karşılaştırmayı yapmak için ise hangi bankanın hangi meblağa ne kadar faiz oranının belirlendiğine bakmak gerekmektedir. Ayrıca kredi başvurusundan önce krediyi hangi vadede ödeyebileceğimizi belirlemek kazancımızı dengeleyecektir. Bankaların sağladığı imkanları kıyaslamak içinse sitemizdeki banka kredilerini karşılaştırma bölümünden kredi olanaklarını karşılaştırabilirsiniz.