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    Kombine taşımacılıkta ihracat rekoru

    , 588 kilometrelik Suveren ile Payas parkurunda Kasım-Aralık aylarında 202 bin ton demir cevherinin, İskenderun’dan deniz yoluyla ihraç edildiğini belirterek, “Bu taşıma, demir yolu ile deniz yolu kombine taşımacılığında rekor niteliğinde bulunuyor” dedi.

    Kombine taşımacılıkta ihracat rekoru

    , 588 kilometrelik Suveren ile Payas parkurunda Kasım-Aralık aylarında 202 bin ton demir cevherinin, İskenderun'dan deniz yoluyla ihraç edildiğini belirterek, "Bu taşıma, demir yolu ile deniz yolu kombine taşımacılığında rekor niteliğinde bulunuyor" dedi.

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    Haberler Ekonomi Kombine taşımacılıkta ihracat rekoru