Kombine taşımacılıkta ihracat rekoru

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 588 kilometrelik Suveren ile Payas parkurunda Kasım-Aralık aylarında 202 bin ton demir cevherinin, İskenderun'dan deniz yoluyla ihraç edildiğini belirterek, "Bu taşıma, demir yolu ile deniz yolu kombine taşımacılığında rekor niteliğinde bulunuyor" dedi.

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Vodafone, iki farklı kampanya düzenliyor. İlk kampanya kapsamında, faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterilere 1 hafta geçerli ücretsiz WhatsApp paketi hediye edilecek. Vodafone, diğer kampanyasında ise her hafta Hediye Çarkı üzerinden GB garantili hediye verecek.