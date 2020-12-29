İhracatın 4’te1’i hizmetler sektöründen

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), sektörün '2019 yılı İhracat Şampiyonlarını' açıkladı. Birliğin bünyesindeki alt sektörlerden oluşan 18 kategoride ilk 3'e giren 54 firma ödüllerini aldı. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı İlker Aycı, hizmetler sektörünün ülkemizde 18 milyon kişiye istihdam imkanı yaratırken, milli gelire 426 milyar dolar katkı sağladığını belirterek, şöyle konuştu.

"Hizmet sektörleri, henüz kendilerine özgü bir strateji ve yol haritası çizilmeden dahi, ülkemiz ekonomik ivmelenmesinin içinde 2019'da yaklaşık 64 milyar dolar ihracat rakamına ulaştı. Orta vadede 90 milyar dolar hizmet ihracatını öngörmekle birlikte bunun daha da üzerine çıkmak da mümkün. Dünyanın içinde bulunduğu bu olumsuz ortamın sona ermesi ve yaptığımız çalışmaların katkısıyla orta vadede 150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşabileceğimize inanıyorum."

'YÜZDE 61 BÜYÜDÜK'

Küresel krizden çıkışın başladığı 2010'dan bugüne, dünya ekonomisinin yüzde 25, Türkiye ekonomisinin ise yüzde 61 büyüdüğünü kaydeden İlker Aycı, şunları söyledi: "Bu büyümenin dünyada yüzde 60'ını, ülkemizde ise yüzde 55'ini hizmetler sektörü sağlamıştır. Sektörümüz 2019'da yaklaşık 64 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla toplam mal ve hizmet ihracatının yaklaşık 1/4'ünü gerçekleştirirken, 36 milyar dolara yakın ihracat fazlası vermeyi başardı."