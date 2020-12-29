Hazır giyimci bu yıl eşofmanla kazandı

Hazır giyim sektörü, bu yıl takım elbise, pantolon, ceket gibi dış giyim ürünleri ihracatında düşüş olmasına rağmen neredeyse geçen yılın ihracat rakamlarını yakaladı. Bunda eşofman, sweatshirt, pijama gibi ev giyim ürünlerine talebin artması etkili oldu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, evde kalan tüketicinin tercihlerinde meydana gelen değişimin ihracat rakamlarına da yansıdığını belirterek, "Takım elbise, ceket, pantolon alanında düşüş var. Geçen sene bu kalemde 1.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişiz. Şu anda 1.3 milyar dolardayız. Düşüşün gelecek yıl da devam edeceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. Hazır giyim ihracatında rahat kıyafetlerin ön plana çıktığını vurgulayan Sertbaş, Türkiye'nin hazır giyim ihracat tutarının neredeyse geçen seneyle aynı olduğunu, iş giysilerinin ihracatındaki azalışın, eşofman gibi ev içinde kullanılan kıyafetlere yönelik talepteki artışla kapandığını anlattı.

Sertbaş, 2021 yılından beklentilerine ilişkin olarak da "Kendimizi dijitalleşme adına geliştirmemiz gerekiyor. Bu yönde iyi yatırımlar yapılırsa 2021'de iç piyasa da toparlanacaktır" dedi.