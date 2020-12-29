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    • Ekonomi
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    • 29.12.2020 09:57
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    2021 yılında ’tan ’lere yüzde 50 indirimli kredi!

    2021 yılında ’tan ’lere yüzde 50 indirimli kredi! ’de yayımlanan karara göre Halkbank, 2021 yılında ve 'deki esnaf ve sanatkârlara 2021 yılında sağlayacak. Faiz indirim oranı, bakiyesi 2021 yılına devreden bu kapsamdaki kredilere de uygulanacak.

    DHA

    Halkbank, 2021 yılında Türkiye ve KKTC'deki esnaf ve sanatkârlara 2021 yılında yüzde 50 faiz indirimli kredi sağlayacak.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, faiz indirim oranı, bakiyesi 2021 yılına devreden bu kapsamdaki kredilere de uygulanacak.

    Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananların dışındakiler olmak üzere, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitiren, 30 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkârlara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini sunmaları durumunda, 100,000 liraya kadar yüzde 100 faiz indirim oranına sahip kredi sağlanacak.

    Ayrıca, esnaf ve sanatkârlara, makine, ekipman ve demirbaş alımı, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30,000 liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

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    Haberler Ekonomi 2021 yılında Halkbank’tan KOBİ’lere yüzde 50 faiz indirimli kredi!