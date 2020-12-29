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    hamlesi

    BORSA , sermaye piyasasından daha geniş kitlelerin faydalanması, finansal okuryazarlığın artırılması ve yeni yatırımcıların bilgilendirilmesi için hazırladığı farklı içerikte videoların TRT EBA TV Lise kanalında da yayımlanacağını açıkladı. 'dan yapılan açıklamada, bu sayede finansal okuryazarlığa ilişkin videolardan lise öğrencilerinin de faydalanabileceği belirtildi.

    Finansal okuryazarlık hamlesi

    BORSA İstanbul, sermaye piyasasından daha geniş kitlelerin faydalanması, finansal okuryazarlığın artırılması ve yeni yatırımcıların bilgilendirilmesi için hazırladığı farklı içerikte videoların TRT EBA TV Lise kanalında da yayımlanacağını açıkladı. Borsa 'dan yapılan açıklamada, bu sayede finansal okuryazarlığa ilişkin videolardan lise öğrencilerinin de faydalanabileceği belirtildi.

    Tasarruf bilincinin genç yaşlarda oluşması ve finansal okuryazarlığın artırılması için Covid- 19 salgını süresince çeşitli çevrimiçi etkinlikler düzenlendiği ifade edilen açıklamada, videolarının ayrıca kanalından ve sosyal medya hesaplarından da izlenebileceği kaydedildi.

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