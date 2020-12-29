Kamu ve özel bankalar kredi faiz oranlarını güncelledi. İhtiyaç, taşıt ve ev kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar ise kredi müracaatında bulunmadan evvel tüm bankaların kredi faiz oranlarını inceliyor ve olması gereken faiz oranı sunan bankadan kredisini kullanmak için müracaatta bulunuyor. Bizde sizler için Türkiye'deki kamu ve tüm özel bankaların kredi faiz oranlarını bir araya getirdik. İşte 2020 Aralık ayı kredi faiz oranlarının listesi... Ev kredisi olarak elinizde ipotek olarak gösterebileceğiniz bir mülk yok ise ekspertiz raporlarının yüksek çıkması gerekmektedir. SPK şirketlerine bağlı firmaların ekspertizleri alınacak olan evin değerini belirlerken, bankaya kredi başvurusu yapacak olan müşterinin gelir ve gider tabloları da incelenir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
KREDİ FAİZ ORANLARI
Aralık 2020 yeni banka kredi faiz oranları tablosu;
GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI
- İhtiyaç kredisi: 1.49
- Konut kredisi: 1.49
- Taşıt kredisi: 1.64
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
- İhtiyaç kredisi: 1.40
- Taşıt kredisi: 1.50
- Ev kredisi: 1.35
TEB FAİZ ORANLARI
- İhtiyaç kredisi: 1.35
- Taşıt kredisi: 1.55
- Konut kredisi: 1.49
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
- İhtiyaç kredisi: 1.35
- Konut kredisi: 1.69
- Taşıt kredisi: 1.61
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
- İhtiyaç kredisi: 2.09
- Tüketici kredisi: 2.09
- Mortgage kredisi: 1.43
- Taşıt kredisi: 1.54
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
- İhtiyaç kredisi: 2.01
- Taşıt kredisi: 1.56
- Konut kredisi: 1.58
AKBANK FAİZ ORANLARI
- Direkt kredi: 1.89
- İhtiyaç kredisi: 1.81
- Taşıt kredisi: 1.45
- Konut kredisi: 1.25
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
- Tüketici kredisi: 1.69
- Taşıt kredisi: 1.77
- Konut kredisi: 1.65
HALKBANK FAİZ ORANLARI
- İhtiyaç kredisi: 1.77
- Taşıt kredisi: 1.77
- Konut kredisi: 1.52
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
- Konut kredisi: 1.49
- İhtiyaç kredisi: 1.79
- Taşıt kredisi: 1.35
Konut Kredisi Nasıl Alınır?
Öncelikli olarak belirtelim, bankalardan kredi alacaksanız, ev kredisi başvurusu yapacağınız evin %75 oranında çekilebilir. Bu durumda kalan %25'i ev sahibine vermeden evi satın alamazsınız.
Birinci yöntem evin eksper değerinin yüksek gösterilmesi ve bu sayede çıkacak olan mevcut kredinin evin tamamını karşılamasıdır.
Üçüncü bir seçenek ise imkanınız varsa başka bir mülkü ipotek altına alarak peşinatsız bir şekilde konut kredisi çekme yöntemidir.
Peşinatsız ev kredisi için şartlar
Eğer peşinat ödemeden bankalardan konut kredisi almak istiyorsanız, bankaların talep ettiği şartların başında ipotek değeri olan bir mülk (ev) göstermeniz gerekmektedir. Bu evin sizin üzerinize olma şartı yoktur. Mülk anlaşacağınız bir akrabanızın ya da arkadaşınızın üzerine de olabilir. Sistem kanunda belirtildiği üzere satın alacağınız konutun %75'ini size ev kredisi olarak verirken kalan %25'lik bölümünü ise ipotek ettiğiniz ev üzerinden tüketici kredisi yolu ile size kredilendirmektedir.
Ev kredisi olarak elinizde ipotek olarak gösterebileceğiniz bir mülk yok ise ekspertiz raporlarının yüksek çıkması gerekmektedir. SPK şirketlerine bağlı firmaların ekspertizleri alınacak olan evin değerini belirlerken, bankaya kredi başvurusu yapacak olan müşterinin gelir ve gider tabloları da incelenir.